Gli attori di “Scream” rivelano quali sono i loro film horror preferiti (Di venerdì 14 gennaio 2022) Con l’arrivo del quinto film di Scream in sala, gli attori del cast hanno svelato a Entertainment Weekly quali sono i loro film horror preferiti. Oltre a Neve Campbell, tornata per la quinta volta nella saga, il quinto capitolo presenta anche nuovi personaggi, interpretati da attori relativamente giovani come Dylan Minnette. Quest’ultimo, noto per la … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di venerdì 14 gennaio 2022) Con l’arrivo del quintodiin sala, glidel cast hanno svelato a Entertainment Weekly. Oltre a Neve Campbell, tornata per la quinta volta nella saga, il quinto capitolo presenta anche nuovi personaggi, interpretati darelativamente giovani come Dylan Minnette. Quest’ultimo, noto per la … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

hugmelanaa : RT @dontalkoutloud1: sono sempre gli attori più soft che interpretano i personaggi più ?????????? - FisascatTABR : RT @FisascatCisl73: #ConcessioniDemaniali Dopo il pronunciamento della giustizia amministrativa per i Sindacati è necessario attivare il co… - goldensIumbers_ : @elena_villa__ in sintesi non si può criticare la storia e i personaggi perché gli attori ci rimangono male visto c… - alexebasta02 : @jolie_golde Le stesse parole che ho usato io non cedere con gli attori quelli usano un copione... Vuoi giocare co… - SaraRRSnow : Ma Beyoncé ce ne scampi! Penso che Yargi sia una delle pochissime dizi con una trama è infatti (quasi) tutti ce ne… -