Giulia De Lellis, lacrime per il covid: «Sto bene, ma mi manca la mia famiglia» (Di venerdì 14 gennaio 2022) Risultata positiva al covid qualche giorno fa, Giulia De Lellis tiene aggiornati i suoi follower sul suo stato di salute. Dopo qualche giorno di silenzio sui social, l’influencer ha condiviso sul suo profilo Instagram delle stories in cui ha parlato di come sta e dei sintomi, lievi, comparsi in questi giorni, ma soprattutto della mancanza dei suoi affetti più cari. «Non avrei comunque potuto vedere nessuno – dichiara in lacrime-, ma sapere che qualsiasi cosa fosse successa, avrei aperto la porta e me li sarei trovati accanto, mia mamma, mia sorella, mi è mancato tantissimo». E aggiunge: «Nonostante tutto anche io ho avuto i miei angeli e chi si è preso cura di me a cui sono estremamente grata». L’influencer racconta come ha affrontato l’isolamento, cercando di dispensare anche qualche ... Leggi su blog.libero (Di venerdì 14 gennaio 2022) Risultata positiva alqualche giorno fa,Detiene aggiornati i suoi follower sul suo stato di salute. Dopo qualche giorno di silenzio sui social, l’influencer ha condiviso sul suo profilo Instagram delle stories in cui ha parlato di come sta e dei sintomi, lievi, comparsi in questi giorni, ma soprattutto dellanza dei suoi affetti più cari. «Non avrei comunque potuto vedere nessuno – dichiara in-, ma sapere che qualsiasi cosa fosse successa, avrei aperto la porta e me li sarei trovati accanto, mia mamma, mia sorella, mi èto tantissimo». E aggiunge: «Nonostante tutto anche io ho avuto i miei angeli e chi si è preso cura di me a cui sono estremamente grata». L’influencer racconta come ha affrontato l’isolamento, cercando di dispensare anche qualche ...

