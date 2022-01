Giornate di orientamento alla Fondazione Villaggio dei Ragazzi

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Sabato 22, dalle ore 15.30 alle ore 19.00, e Domenica 23 gennaio 2022, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, le Scuole Superiori deldeiapriranno le porte agli studenti delle terze medie e alle loro famiglie. Accompagnati dal personale appositamente predisposto, gli interessati potranno conoscere, per l’occasione, la variegata offerta formativa che ha reso le Scuole dell’Opera tra le migliori nella classifica Eduscopio 2021 dellaAgnelli, il cui obiettivo è anche quello di supportare inella scelta del percorso di studi una volta terminate le scuole secondarie di primo grado. Quattro gli indirizzi di studio che saranno messi in evidenza: l’Istituto Tecnico Industriale, con l’indirizzo di studio in Elettronica – Elettrotecnica ed Informatica e Telecomunicazioni; l’Istituto Tecnico ...

