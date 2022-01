Giorgio Marchesi, la morte della madre un lutto che ha superato nel tempo (Di venerdì 14 gennaio 2022) Giorgio Marchesi ha perso sua madre troppo presto, aveva solo 18 anni e non era pronto a superare quel dolore, elaborare un lutto sempre difficile ma a quell’età lo è molto di più. Lo racconta a Oggi è un altro giorno, ospite anche per promuovere “La sposa”, la fiction che vedremo in onda tra pochi giorni su Rai 1. Serena Bortone riesce sempre a fare raccontare ai suoi ospiti la perdita di qualcuno o qualcosa e Giorgio Marchesi confida che in quel momento non ha affrontato la morte della madre, l’ha fatto più avanti. Solo dopo ha reagito, solo molto tempo dopo è riuscito a farlo; ricorda il periodo in cui era a Londra, un periodo che per lui è stato molto importante. Giorgio ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 14 gennaio 2022)ha perso suatroppo presto, aveva solo 18 anni e non era pronto a superare quel dolore, elaborare unsempre difficile ma a quell’età lo è molto di più. Lo racconta a Oggi è un altro giorno, ospite anche per promuovere “La sposa”, la fiction che vedremo in onda tra pochi giorni su Rai 1. Serena Bortone riesce sempre a fare raccontare ai suoi ospiti la perdita di qualcuno o qualcosa econfida che in quel momento non ha affrontato la, l’ha fatto più avanti. Solo dopo ha reagito, solo moltodopo è riuscito a farlo; ricorda il periodo in cui era a Londra, un periodo che per lui è stato molto importante....

