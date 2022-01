Gianmaria Antinolfi rischia di strozzarsi al Grande Fratello Vip6 | attimi di panico nella casa | il video

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 14 gennaio 2022)è uno dei concorrenti del, che hanno più fatto parlare di sé. Già dal suo ingresso, il fatto di rivederela sua ex Soleil Sorge ha destato delle curiosità. In seguito sono stati tanti gli scontri proprio con l’influencer italo-americana e con Alex Belli. Ma ancora,ha cominciato una relazione con Sophie Codegoni e, in seguito, con Federica Calemme. Con la new entry partenopea, l’imprenditore si è recentemente scambiato un bacio appassionato, ma la relazione sembra già al capolinea. Adesso, l’ex di Belen Rodriguez è stato protagonista di un altro episodio spiacevole.Antonolfi hato di ...