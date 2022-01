Gianmaria Antinolfi | chi è il fratello Francesco Perillo | “Siamo davvero legati”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Tutto pronto per una nuova e scoppiettante puntata del GrandeVip. Tra i protagonisti di questa sera ci sarà sicuramente, che dopo aver lasciato ‘a casa’ la fidanzata Greta (ormai ex) e anche Sophie, si sta avvicinando sempre di più alla bella Federica., chi è ilè ildi, nati dalla stessa madre e da padre diverso. Ma questo non conta. I due sonossimi e questa serapotrebbe entrare nella casa più spiata d’Italia per fare una sorpresa proprio al concorrente del reality, quello a volte più messo in discussione. Di ...