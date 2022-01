Giallo come i girasoli di Van Gogh (Di sabato 15 gennaio 2022) Non aveva molti soldi per pagarsi i modelli e così, per i suoi esercizi sul colore e per affinare le abilità tecniche, sceglieva i fiori. La malvarosa certo, ma soprattutto i girasoli, che alla fine dell’Ottocento erano ancora circondati da un’aura esotica e venivano coltivati nelle zone rurali e nei giardini di Montmartre per la loro bellezza quasi carnale e la carica gioiosa che sprigionavano con la loro cromia accecante. Vincent Van Gogh racconta al fratello Theo, e anche alla … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 15 gennaio 2022) Non aveva molti soldi per pagarsi i modelli e così, per i suoi esercizi sul colore e per affinare le abilità tecniche, sceglieva i fiori. La malvarosa certo, ma soprattutto i, che alla fine dell’Ottocento erano ancora circondati da un’aura esotica e venivano coltivati nelle zone rurali e nei giardini di Montmartre per la loro bellezza quasi carnale e la carica gioiosa che sprigionavano con la loro cromia accecante. Vincent Vanracconta al fratello Theo, e anche alla … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

Lorenzo36522471 : RT @luigivanti: 360 morti odierni, altre Regioni in Giallo e Arancione, la solita media di quasi 200mila contagi, quasi 20mila ricoveri in… - niallmyhope_ : O come i pianeti, le stelle comete, il sole, e tutte le cose belle. È il mio giallo, l'unico, la mia luce nell'oscu… - Criloz : @StefanoBerto83 Oggi 16 gradi vestiti come palombari, “giallo” per una nonnina 92 anni C+ desat dispn febbre alta.… - gitokko : RT @luigivanti: 360 morti odierni, altre Regioni in Giallo e Arancione, la solita media di quasi 200mila contagi, quasi 20mila ricoveri in… - IGORQESSE : RT @luigivanti: 360 morti odierni, altre Regioni in Giallo e Arancione, la solita media di quasi 200mila contagi, quasi 20mila ricoveri in… -