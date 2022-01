Giacomo Urtis rivela la storia con Fabrizio Corona, lui risponde ma la vera bomba la lancia Signoretti: “Chissà se …” (Di venerdì 14 gennaio 2022) In queste ore non si parla d’altro, che della storia tra Giacomo Urtis e Fabrizio Corona resa pubblica dallo stesso Urtis che in questi giorni è uno dei concorrenti della casa del Grande fratello vip. Giacomo Urtis, parlando della sua storia con Corona, sulle prime non ha rivelato il nome ma una serie di indizi dai quali è stato semplice risalire all’ex paparazzo. Le rivelazioni che ha fatto Urtis sono state davvero sconcertanti, infatti, ha parlato di una convivenza tra lui, Corona e la moglie di questi, dunque, Nina Moric. La conferma di Fabrizio Corona Dopo qualche ora, Fabrizio ... Leggi su baritalianews (Di venerdì 14 gennaio 2022) In queste ore non si parla d’altro, che dellatraresa pubblica dallo stessoche in questi giorni è uno dei concorrenti della casa del Grande fratello vip., parlando della suacon, sulle prime non hato il nome ma una serie di indizi dai quali è stato semplice risalire all’ex paparazzo. Lezioni che ha fattosono state davvero sconcertanti, infatti, ha parlato di una convivenza tra lui,e la moglie di questi, dunque, Nina Moric. La conferma diDopo qualche ora,...

teresacapitanio : RT @BITCHYFit: Giacomo Urtis choc, è stato con un uomo famoso e svela i dettagli: “Finito in carcere, ma è uscito” - infoitcultura : GF Vip 6, il gesto violento di Soleil Sorge che spaventa Giacomo Urtis - opinionistegf : RT @XoXo_GossipTV: Giacomo Urtis svela di aver avuto una storia con un vip molto famoso: 'Vivevo con lui e la compagna. Poi è finito in car… - opinionistegf : RT @marilonghi_: giacomo urtis che dice che era innamorato di uno che poi però è andato in galera e lo andava a trovarlo FABRIZIO CORONA… - opinionistegf : RT @martasmkcsv: E POI LUIIII GIACOMO URTIS -