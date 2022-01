GfVip, l’ex marito di Miriana Trevisan perde la pazienza: “Mi sono rivolto agli avvocati” (Di venerdì 14 gennaio 2022) Si sfoga l’ex marito di Miriana Trevisan, che perde praticamente la pazienza e afferma deciso: “Mi sono rivolto agli avvocati”. Miriana Trevisan è uno dei personaggi più amati all’interno del Grande Fratello Vip. Parliamo di una donna che ha saputo reinventarsi e che soprattutto sta facendo parlare nelle ultime ore. Lei è costretta infatti difendersi da pesanti accuse, queste lanciate in particolar modo dalle persone presenti in casa. Ad esporsi ci pensa Pago, suo ex marito che ha preso in mano la situazione. Per lui un’intervista al settimanale Chi, dove ha raccontato i dettagli di tutto ciò quanto sta accadendo nei confronti di ... Leggi su topicnews (Di venerdì 14 gennaio 2022) Si sfogadi, chepraticamente lae afferma deciso: “Mi”.è uno dei personaggi più amati all’interno del Grande Fratello Vip. Parliamo di una donna che ha saputo reinventarsi e che soprattutto sta facendo parlare nelle ultime ore. Lei è costretta infatti difendersi da pesanti accuse, queste lanciate in particolar modo dalle persone presenti in casa. Ad esporsi ci pensa Pago, suo exche ha preso in mano la situazione. Per lui un’intervista al settimanale Chi, dove ha raccontato i dettdi tutto ciò quanto sta accadendo nei confronti di ...

Advertising

TvCircle1 : Al #GFVIPParty: #EvaGrimaldi, #LauraFreddi, #EnzoPaoloTurchi e l’ex di Valeria Marini #GianluigiMartino sono gli os… - blogtivvu : L’ex fidanzato di Federica Calemme la picchiava? “Era violento”, poi la regia del GF Vip censura - ex_smiles : RT @SamTonellato: no vabbè ma questi due fanno sul serio? vabbè adesso decide la vecchia e l’iguana quando un può essere toccato da certe c… - annamariabianc2 : RT @IsaeChia: #GfVip 6, Alessandro Basciano a Sophie Codegoni: “Se le do modo Jessica Selassié con me ci sta anche davanti a te, è spudorat… - Elisa60388018 : RT @IsaeChia: #GfVip 6, Soleil Sorge in lacrime per gli attacchi subiti da Katia Ricciarelli: 'Non se lo merita!' L'ex corteggiatrice si è… -