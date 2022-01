GF Vip, Soleil e il triangolo amoroso con Alex e Delia: ‘lo scopriremo domani’. Cosa potrebbe succedere con l’ingresso di Delia in casa (Di venerdì 14 gennaio 2022) Questa sera è in arrivo un nuovo appuntamento di il “Grande fratello vip” dove non mancheranno sorprese per i telespettatori e i concorrenti. In particolare si verificherà un evento che potrebbe cambiare le carte in tavola per una dei vipponi. Delia, la moglie di Alex Belli, sta per entrare: Cosa succederà con Soleil? Nell’attesa di scoprire quale sarà la reazione dell’influencer, sul web sono in tanti a dire la propria al riguardo. Intanto anche all’interno della casa le battute sul trio amoroso non mancano. LEGGI ANCHE:– GF VIP, Cosa svela Deianira Marzano su Cosa potrebbe accadere nelle prossime puntate con l’entrata di Delia. Arriverà anche ... Leggi su funweek (Di venerdì 14 gennaio 2022) Questa sera è in arrivo un nuovo appuntamento di il “Grande fratello vip” dove non mancheranno sorprese per i telespettatori e i concorrenti. In particolare si verificherà un evento checambiare le carte in tavola per una dei vipponi., la moglie diBelli, sta per entrare:succederà con? Nell’attesa di scoprire quale sarà la reazione dell’influencer, sul web sono in tanti a dire la propria al riguardo. Intanto anche all’interno dellale battute sul trionon mancano. LEGGI ANCHE:– GF VIP,svela Deianira Marzano suaccadere nelle prossime puntate con l’entrata di. Arriverà anche ...

