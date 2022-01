GF Vip 6, la produzione e gli autori furiosi con i concorrenti: il motivo (Di venerdì 14 gennaio 2022) Già da tempo il pubblico rumoreggia sulle feste settimanali che si fanno nella Casa del Grande Fratello Vip 6, quando ai concorrenti viene fornito anche dell’alcol e ci si scatena al ritmo della musica suonata da chi di volta in volta si improvvisa deejay. Stavolta però i ragazzi – o meglio alcuni di loro – l’hanno fatta grossa e gli autori si sono arrabbiati moltissimo. Nel caos dei festeggiamenti, infatti, ci sono stati episodi scherzosi che però potevano finire molto male. Ci sono stati per esempio il lancio di una bottiglia di vetro di Soleil Sorge ad Alessandro Basciano (i ragazzi si stavano rincorrendo per la Casa) e soprattutto lo scivolone di Giacomo Urtis sul pavimento umido. Il chirurgo dei vip è caduto e ha sbattuto la testa. Per fortuna nulla di grave, ma poteva andare molto peggio. Per questo motivo la ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 14 gennaio 2022) Già da tempo il pubblico rumoreggia sulle feste settimanali che si fanno nella Casa del Grande Fratello Vip 6, quando aiviene fornito anche dell’alcol e ci si scatena al ritmo della musica suonata da chi di volta in volta si improvvisa deejay. Stavolta però i ragazzi – o meglio alcuni di loro – l’hanno fatta grossa e glisi sono arrabbiati moltissimo. Nel caos dei festeggiamenti, infatti, ci sono stati episodi scherzosi che però potevano finire molto male. Ci sono stati per esempio il lancio di una bottiglia di vetro di Soleil Sorge ad Alessandro Basciano (i ragazzi si stavano rincorrendo per la Casa) e soprattutto lo scivolone di Giacomo Urtis sul pavimento umido. Il chirurgo dei vip è caduto e ha sbattuto la testa. Per fortuna nulla di grave, ma poteva andare molto peggio. Per questola ...

