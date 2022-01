GF Vip 6 | anticipazioni puntata 14 gennaio | Fabrizio Corona in collegamento? La replica di Urtis

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Da qualche giorno a questa parte non si fa altro che parlare della rivelazione di Giacomonella sesta edizione del Grande Fratello Vip. Il chirurgo, infatti, ha fatto intendere di aver avuto una laison con. Tra i due sarebbe nato qualcosa, tanto cheavrebbe persino lasciato la sua compagna di allora per lui. Lo scoop ha lasciato tutti di sasso, specie per i dettagli svelati, eccetto l’ex re dei paparazzi che hato in queste ore. Stando ai rumors, ora Alfonso Signorini vorrebbe collegarsi con lui nel prossimo appuntamento. GF Vip, Alex Belli rivela un retroscena: “Ero nero, gli autori avevano paura” L'attore ha parlato di quanto successo nel corso dell'ultima diretta del Grande ...

Advertising

infoitcultura : Grande Fratello Vip, le anticipazioni sulla puntata di stasera 14 gennaio - zazoomblog : Grande Fratello Vip le anticipazioni sulla puntata di stasera 14 gennaio - #Grande #Fratello #anticipazioni - tuttopuntotv : Grande Fratello Vip, le anticipazioni sulla puntata di stasera 14 gennaio #GFVip6 #GFVip - Quellochetutti1 : ??Le anticipazioni del Gf Vip di questa sera disponibili per voi: Delia Duran farà un ingresso di fuoco ed in più c… - zazoomblog : Anticipazioni GF VIP stasera 14 gennaio: Delia entra Soleil a rischio Gianmaria annuncia l’addio - #Anticipazioni… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip anticipazioni

Gf6 di questa sera, venerdì 14 gennaio quando in prime time su Canale 5, andrà in onda una nuova puntata del reality condotto da Alfonso Signorini con la partecipazione delle ...E arrivano lesulla nuova puntata. Tra gli ospiti ci saranno Paolo Bonolis, Arisa, ... a raccontare ancora una volta quell'amore nato in tv sotto i riflettori del Gf. Con Paolo ...Questa sera nella diretta del GF VIP ci saranno molte sorprese per i concorrenti nella casa: Delia nuova concorrente, come reagirà Soleil?Il Grande Fratello Vip torna in onda stasera, venerdì 14 gennaio, con una nuova puntata. Le anticipazioni ci confermano che Delia Duran, moglie di Alex Belli, farà finalmente il suo ingresso nella cas ...