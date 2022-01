GF Vip 6 | amato concorrente ha rischiato di soffocare | grande spavento nella casa – VIDEO

Leggi su inews24

(Di venerdì 14 gennaio 2022)alFratello Vip 6: amatissimohadi. Ilfa il giro del web Momenti di panico per i concorrenti del GF Vip 6. Mentre erano tutti riuniti attorno al tavolo per la cena, Gianmaria Antinolfi hadicon un boccone andatogli di traverso. La scena non L'articolo proviene da Inews24.it.