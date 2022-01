Genitori richiedono docente sostegno precario anche per anni futuri. Il Tar si pronuncia (Di venerdì 14 gennaio 2022) La natura e la disciplina del diritto ad ottenere un numero di ore di sostengo adeguato alla patologia sofferta comportano che la relativa determinazione vada effettuata dall’Amministrazione per ciascun anno in base alla specifica rilevazione delle esigenze concrete e dello stato evolutivo del disabile. Pertanto, la richiesta protesa a ottenere un insegnante di sostegno anche per gli anni scolastici futuri non può essere accolta. Lo ha stabilito il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), nella Sentenza depositata il 10 gennaio 2022. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 14 gennaio 2022) La natura e la disciplina del diritto ad ottenere un numero di ore di sostengo adeguato alla patologia sofferta comportano che la relativa determinazione vada effettuata dall’Amministrazione per ciascun anno in base alla specifica rilevazione delle esigenze concrete e dello stato evolutivo del disabile. Pertanto, la richiesta protesa a ottenere un insegnante diper gliscolasticinon può essere accolta. Lo ha stabilito il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), nella Sentenza depositata il 10 gennaio 2022. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Genitori richiedono docente sostegno precario anche per anni futuri. Il Tar si pronuncia - servineresh : @Cami71Michele @NicolettaGiaco4 @mentecritica Se hai insegnato allora sai in cosa consiste essere insegnanti. Non v… - supparaffaele : #genialate @micheleemiliano oggi come @ninospirli ieri DAD “la didattica a domanda” se la richiedono i genitori. I… - ChiaraCiv : RT @RossEleven: @ritadallachiesa @nzingaretti I genitori lavorano, non tutti hanno i nonni, i bambini hanno bisogno di stare tra di loro, l… - RosellaLara19 : RT @RossEleven: @ritadallachiesa @nzingaretti I genitori lavorano, non tutti hanno i nonni, i bambini hanno bisogno di stare tra di loro, l… -