Generali | economista Coviello | ' braccio di ferro che fa male a Trieste e al mercato italiano'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Milano, 14 gen. (Adnkronos) - ''Unditra due gruppi di azionisti che faalla compagnia e al''. Non ha dubbi Antonio, professore di marketing assicurativo all'università Suor Orsola Benincasa di Napoli nel giudicare ''un danno'' la battaglia per il controllo diche ha visto come ultimo atto Francesco Gaetano Caltagirone lasciare il cda della compagnia triestina. ''si tratta di una classica spaccatura tra gruppi che hanno posizioni diverse -spiega all'Adnkronos- e quindi ovviamente non condivise. Ma in un settore dove sta imperando la cannibalizzazione, al di là di cosa possa essere meglio come visione e strategia aziendale, sinceramente le varie posizioni al momento sono poco comprensibili. E' evidente che dietro ...