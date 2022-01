(Di venerdì 14 gennaio 2022) GdF diper oltre 1.300.000ad undiin relazione alle ipotesi di reato di peculato ed auto riciclaggio. Nei giorni scorsi i finanzieri del Comando Provinciale dihanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro, per un valore complessivo pari a 1.371.617,49, emesso dal G.I.P. del Tribunale

Advertising

periodicodaily : GdF di Palermo: sequestrati beni per 1.371.617,49 euro ad un avvocato di Palermo #GuardiaDiFinanza #Palermo - AgenziaOpinione : GDF – PALERMO * PECULATO ED AUTORICICLAGGIO: « CONTRASTO AI REATI CONTRO LA PA, SEQUESTRATI BENI PER 1.3 MLN AD UN… - LillodaVe : RT @GDF: #GDF #Palermo: #sequestrate nel porto di #Palermo oltre 5,5 tonnellate di #gas #florurati a effetto serra provenienti dalla #Cina.… - gruppormb : Nel nostro #gr #sequestro #palermo @GDF - HTO_tv : GdF - Palermo, Sequestrate oltre 5,5 tonnellate di gas florurati cinese ... -

Ultime Notizie dalla rete : GdF Palermo

Adnkronos

... Roma 81.820 euro, Venezia 56.142, Napoli 21.025) e2.116. Fanalino di coda il comune di ... L'estrapolazione dei dati darà vita a delle liste selettive condivise con Entrate eche faranno ...I finanzieri del 1° Nucleo operativo metropolitano diinsieme ai funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno sequestrato al porto del capoluogo siciliano oltre 5,5 tonnellate di gas in bombole, stipate all'interno di due containers ...Molto più indietro altri capoluoghi di grandi dimensioni come Firenze 81.912, Roma 81.820 euro, Venezia 56.142, Napoli 21.025) e Palermo 2.116.Fanalino di coda ... liste selettive condivise con ...Facebook Shares I finanzieri del Comando provinciale di Palermo hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro, per un valore complessivo pari a 1.371.617,49 euro, emesso dal gip del capoluogo sicili ...