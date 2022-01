Gb, nuova tegola per Johnson: ha partecipato un altro party nel periodo della quarantena (Di venerdì 14 gennaio 2022) Ancora problemi in arrivo per Boris Johnson. Appena due giorni fa aveva chiesto pubblicamente scusa per avere partecipato ad una festa con numerosi invitati mentre il paese era in lock down che la ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 14 gennaio 2022) Ancora problemi in arrivo per Boris. Appena due giorni fa aveva chiesto pubblicamente scusa per averead una festa con numerosi invitati mentre il paese era in lock down che la ...

Advertising

infoitsport : “Ancora problemi…”, Spalletti suda freddo: nuova tegola per il suo Napoli? - Marilenapas : RT @_DAGOSPIA_: NUOVA TEGOLA PER BORIS JOHNSON: I MEDIA BRITANNICI RIVELANO CHE IL PRIMO MINISTRO E LA MOGLIE CARRIE - _DAGOSPIA_ : NUOVA TEGOLA PER BORIS JOHNSON: I MEDIA BRITANNICI RIVELANO CHE IL PRIMO MINISTRO E LA MOGLIE CARRIE… - ilvaglio1 : Nuova tegola sul Benevento calcio: si infortuna Elia #salvatoreelia #beneventocalcio #serieb #benevento - dorianoforesto : RT @SampNews24: #Sampdoria, nuova tegola in difesa: #Chabot salterà il #Torino -