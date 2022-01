Futuro in politica per Gary Neville? L’ex UTD si iscrive al partito laburista (Di venerdì 14 gennaio 2022) L’ex difensore del Manchester United e della nazionale inglese Gary Neville, oggi commentatore televisivo, è entrato nel partito laburista e non ha escluso definitivamente una futura carriera politica. Neville, regolarmente un feroce critico di Boris Johnson su Twitter, ha rivelato al podcast BBC political Thinking di Nick Robinson di essersi unito al partito negli ultimi giorni. L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 14 gennaio 2022)difensore del Manchester United e della nazionale inglese, oggi commentatore televisivo, è entrato nele non ha escluso definitivamente una futura carriera, regolarmente un feroce critico di Boris Johnson su Twitter, ha rivelato al podcast BBCl Thinking di Nick Robinson di essersi unito alnegli ultimi giorni. L'articolo

