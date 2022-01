Funerali di David Sassoli in diretta | chi partecipa e gli elogi funebri

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 14 gennaio 2022)di Stato per il Presidente dell’ex Parlamento europeo,, morto l’11 gennaio in seguito a una malattia. Dopo gli onori militari e un minuto di silenzio, presso la Chiesa Santa Maria degli Angeli di Roma, è quindi iniziata la funzione religiosa, officiata dall’Arcivescovo di Bologna, il Cardinale Matteo Zuppi, e concelebrata dall’Arcivescovo di Firenze, il Cardinale Giuseppe Betori, dal Vicario generale per la diocesi di Roma, il Cardinale Angelo De Donatis, dal Segretario per i Rapporti con gli Stati Paul Gallagher, da Mons. Massimiliano Boiardi e da Padre Francesco Occhetta. All’interno della Chiesa sono ammesse massimo 300 persone, ma sono stati installati dei maxi schermi all’esterno per permettere al pubblico di assistere ugualmente alla Messa in suffragio di. ...