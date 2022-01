Funerali David Sassoli streaming e diretta tv: dove vedere le esequie del presidente del Parlamento europeo (Di venerdì 14 gennaio 2022) Funerali David Sassoli streaming e diretta tv: dove vedere le esequie Questa mattina, venerdì 14 gennaio 2022, alle ore 12 nella chiesa Santa Maria degli Angeli a piazza della Repubblica a Roma si terranno i Funerali di David Sassoli, il presidente del Parlamento europeo scomparso a soli 65 anni. Saranno Funerali di Stato per rendere omaggio ad un grande italiano, per anni volto di punta del Tg1 e poi come politico. Ma dove vedere i Funerali di Stato di David Sassoli di oggi in streaming e diretta tv? Ecco tutte le ... Leggi su fattidigossip (Di venerdì 14 gennaio 2022)tv:leQuesta mattina, venerdì 14 gennaio 2022, alle ore 12 nella chiesa Santa Maria degli Angeli a piazza della Repubblica a Roma si terranno idi, ildelscomparso a soli 65 anni. Sarannodi Stato per rendere omaggio ad un grande italiano, per anni volto di punta del Tg1 e poi come politico. Madi Stato didi oggi intv? Ecco tutte le ...

