Funerali David Sassoli, il commosso ricordo dei figli Giulio e Livia: “Fino alla fine ci hai parlato di speranza. Grazie papà, buona strada” – Video (Di venerdì 14 gennaio 2022) “buona strada, papà”. Con un lungo e commosso ricordo i figli di David Sassoli, Giulio e Livia, hanno salutato il padre durante i Funerali di Stato alla basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri a Roma. Giulio Sassoli ha concluso il suo messaggio rievocando anche una raccomandazione paterna “giudizio”. Nel saluto ha ricordato la “spontaneità” del padre e “i modi di fare sempre autentici in ogni contesto”. “Oltre a buongiorno e buonasera, esclamavi sempre ‘evviva’, come se anche solo incontrarsi fosse già una vittoria”, ha ricordato ancora Giulio Sassoli, ricordando tre parole legate al padre, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 14 gennaio 2022) “”. Con un lungo edi, hanno salutato il padre durante idi Statobasilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri a Roma.ha concluso il suo messaggio rievocando anche una raccomandazione paterna “giudizio”. Nel saluto ha ricordato la “spontaneità” del padre e “i modi di fare sempre autentici in ogni contesto”. “Oltre a buongiorno esera, esclamavi sempre ‘evviva’, come se anche solo incontrarsi fosse già una vittoria”, ha ricordato ancora, ricordando tre parole legate al padre, ...

Advertising

Europarl_IT : In diretta dalla Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri a Roma, i funerali di Stato del Presidente Dav… - VittorioSgarbi : Domani, dopo i funerali di Stato, la salma del Presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, verrà tumulata, co… - Agenzia_Ansa : L'ultimo saluto a David Sassoli, a Roma i funerali di Stato #ANSA - BabboleoNews : Bandiere a mezz'asta oggi sul palazzo della #Regione in occasione dei funerali di stato in corso a Roma dopo la sco… - HidroRayo85 : RT @vaticannews_it: #14Gennaio #DavidSassoli 'Era un credente sereno, era un uomo di parte, ma di tutti, perché la sua parte era quella del… -