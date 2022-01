**Fumetti: pagina di Spider-Man venduta per 3,3 milioni di dollari, nuovo record** (Di venerdì 14 gennaio 2022) New York, 14 gen. - (Adnkronos) - Una tavola illustrata di un albo di Spider-Man del 1984 è stata venduta all'asta per 3 milioni e 360mila di dollari (2,9 milioni di euro), segnando il nuovo record mondiale per un fumetto. "Si tratta della pagina più preziosa al mondo di un fumetto originale", ha commentato Heritage Auctions, la casa d'aste americana che ha sede a Dallas e che ha stabilito il primato. La pagina originale (la numero 25) ritrae la prima volta che l'Uomo Ragno indossa l'infame tuta nera disegnata dall'illustratore Mike Zeck per il numero 8 dell'albo "Secret Wars" del 1984. La famosa tuta da simbionte (un individuo che vive in simbiosi) che darà vita al supercattivo Venom. "È un costume con un segreto, perché si rivela rapidamente vivo e ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 14 gennaio 2022) New York, 14 gen. - (Adnkronos) - Una tavola illustrata di un albo di-Man del 1984 è stataall'asta per 3e 360mila di(2,9di euro), segnando ilrecord mondiale per un fumetto. "Si tratta dellapiù preziosa al mondo di un fumetto originale", ha commentato Heritage Auctions, la casa d'aste americana che ha sede a Dallas e che ha stabilito il primato. Laoriginale (la numero 25) ritrae la prima volta che l'Uomo Ragno indossa l'infame tuta nera disegnata dall'illustratore Mike Zeck per il numero 8 dell'albo "Secret Wars" del 1984. La famosa tuta da simbionte (un individuo che vive in simbiosi) che darà vita al supercattivo Venom. "È un costume con un segreto, perché si rivela rapidamente vivo e ...

