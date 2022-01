Fregene, in via delle Veneziana una nuova illuminazione che salverà daini e automobilisti (Di venerdì 14 gennaio 2022) Fiumicino – Si è tenuto ieri sera, alla presenza dell’assessore ai Lavori Pubblici Angelo Caroccia, del vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca, dell’amministratore delegato della Maccarese S.p.a Claudio Destro e di alcuni consiglieri comunali, l’inaugurazione del nuovo impianto di illuminazione di un tratto di via della Veneziana a Fregene. L’impianto La realizzazione prevede, in caso di attraversamento tramite pedonale rialzato di animali selvatici, l’accensione di 4 segnalatori rossi che allertino i conducenti di autoveicoli così da moderare la velocità e evitare il più possibile incidenti nel tratto interessato. “Dopo i 400 metri di recinzione installata dalla Maccarese S.p.a sui lati della strada, ed il dosso per far rallentare le auto nel varco per il passaggio degli animali – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Angelo Caroccia ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 14 gennaio 2022) Fiumicino – Si è tenuto ieri sera, alla presenza dell’assessore ai Lavori Pubblici Angelo Caroccia, del vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca, dell’amministratore delegato della Maccarese S.p.a Claudio Destro e di alcuni consiglieri comunali, l’inaugurazione del nuovo impianto didi un tratto di via della. L’impianto La realizzazione prevede, in caso di attraversamento tramite pedonale rialzato di animali selvatici, l’accensione di 4 segnalatori rossi che allertino i conducenti di autoveicoli così da moderare la velocità e evitare il più possibile incidenti nel tratto interessato. “Dopo i 400 metri di recinzione installata dalla Maccarese S.p.a sui lati della strada, ed il dosso per far rallentare le auto nel varco per il passaggio degli animali – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Angelo Caroccia ...

ilfaroonline : Fregene, in via delle Veneziana una nuova illuminazione che salverà daini e automobilisti - canaledieci : Fregene, strage di daini: finalmente illuminata via Veneziana - AGR_web : Fregene, nuova illuminazione per via della Veneziana, la strada-killer dei daini Si è tenuta oggi alle ore 18, alla… - ilfaroonline : Fregene: si illumina via della Veneziana - LuceverdeRoma : ? #Roma #Pericolo - via Aurelia prestare attenzione uscita #Fregene > Civitavecchia ? ?????? presenza di alberi s… -