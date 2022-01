Fratture del Femore Prossimale nell’anziano: ecco le Linee Guida SIOT (Di venerdì 14 gennaio 2022) Dopo la validazione dell’Istituto Superiore di Sanità, il 10 gennaio 2022 sono state pubblicate nel Sistema Nazionale delle Linee Guida, le attese raccomandazioni relative al trattamento di queste Fratture nei pazienti over 65 Roma, 14 gennaio 2022. La Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia, in qualità di capofila, ha tracciato le Linee Guida per le Fratture del Femore Prossimale nell’anziano con l’obiettivo di offrire una serie di raccomandazioni per la migliore gestione di questi pazienti. La conclusione degli studi, condotta in collaborazione con altre 18 società scientifiche (di cui molte sono “super-specialistiche” afferenti alla stessa SIOT), è stata pubblicata il 10 gennaio 2022 nel Sistema ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 14 gennaio 2022) Dopo la validazione dell’Istituto Superiore di Sanità, il 10 gennaio 2022 sono state pubblicate nel Sistema Nazionale delle, le attese raccomandazioni relative al trattamento di questenei pazienti over 65 Roma, 14 gennaio 2022. La Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia, in qualità di capofila, ha tracciato leper ledelcon l’obiettivo di offrire una serie di raccomandazioni per la migliore gestione di questi pazienti. La conclusione degli studi, condotta in collaborazione con altre 18 società scientifiche (di cui molte sono “super-specialistiche” afferenti alla stessa), è stata pubblicata il 10 gennaio 2022 nel Sistema ...

Advertising

lifestyleblogit : Fratture del Femore Prossimale nell'anziano: ecco le Linee Guida SIOT - - insalutenews : Fratture del femore prossimale nell'anziano: ecco le Linee Guida della Società Italiana di Ortopedia e Traumatologi… - AndyRuggeri : Io lavoro al computer tutto il giorno ma il mio lavoro non è a rischio zero. Ogni giorno, a furia di bestemmie e pu… - ValerioA_Bruno : ?? Podcast?? from the ASERI presentation of the book ?? 'Fratture nell'Unione: L’Europa dentro le crisi del XXI Secolo… - annapolitova66 : RT @MauMassari: Il mondo del futuro carico di tracce del passato, e’ un rischio che non possiamo correre. Inflazione, pandemia, ritorno al… -