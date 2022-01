Frattini non è più il piano B del centrodestra: “promosso” alla presidenza del Consiglio di Stato (Di venerdì 14 gennaio 2022) A dieci giorni dal via alle votazioni per il Quirinale, Franco Frattini è ufficialmente fuori dalla corsa per ambire al Quirinale: la promozione dell ‘ex ministro degli Esteri di Berlusconi alla presidenza del Consiglio di Stato, votato all’unanimità, scompagine tutti i retroscena di questi giorni. Sarebbe Stato lui il famoso “piano B” del centrodestra se non si fosse trovata uun convergenza ampia sul Cavaliere al di fuori della coalizione. Il nome di Frattini stava prendendo quota nella corsa quirinalizia. Ha il profilo giusto – scrivevano i retroscenisti- : figura dialogante e apprezzata a livello internazionale. Oggi la sua possibile ascesa al Colle più alto di ferma a Palazzo Spada, sede del ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 14 gennaio 2022) A dieci giorni dal via alle votazioni per il Quirinale, Francoè ufficialmente fuori dcorsa per ambire al Quirinale: la promozione dell ‘ex ministro degli Esteri di Berlusconideldi, votato all’unanimità, scompagine tutti i retroscena di questi giorni. Sarebbelui il famoso “B” delse non si fosse trovata uun convergenza ampia sul Cavaliere al di fuori della coalizione. Il nome distava prendendo quota nella corsa quirinalizia. Ha il profilo giusto – scrivevano i retroscenisti- : figura dialogante e apprezzata a livello internazionale. Oggi la sua possibile ascesa al Colle più alto di ferma a Palazzo Spada, sede del ...

