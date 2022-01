Franco Frattini nuovo presidente del Consiglio di Stato

Advertising

lnotarantonio : RT @TgLa7: Giustizia: Franco #Frattini designato presidente Consiglio Stato - farci_diego : RT @_DAGOSPIA_: FLASH - FRANCO FRATTINI È IL NUOVO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI STATO... - lifestyleblogit : Consiglio di Stato, Franco Frattini nominato presidente - - TgLa7 : Giustizia: Franco #Frattini designato presidente Consiglio Stato - robymalagutti : RT @_DAGOSPIA_: FLASH - FRANCO FRATTINI È IL NUOVO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI STATO... -

Ultime Notizie dalla rete : Franco Frattini

di L'ex ministro alla guida del massimo grado della giustizia amministrativa.è il nuovo presidente del Consiglio di Stato. Lo si apprende in ambienti parlamentari. La nomina era nell'aria, dopo che l'attuale presidente Filippo Patroni Griffi è stato eletto ...è il nuovo presidente del Consiglio di Stato. Lo si apprende in ambienti parlamentari.Franco Frattini, romano, 64 anni, è stato nominato presidente del Consiglio di Stato. Lo si apprende in ambienti parlamentari. Frattini, magistrato, è stato due volte ...Franco Frattini è il nuovo presidente del Consiglio di Stato. L’ex ministro degli Esteri ed ex commissario europeo alla Giustizia è stato votato all’unanimità dal Consiglio di presidenza della giustiz ...