Advertising

ItalianPolitics : GIUSTIZIA. Il plenum del Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa - l’organo di governo autonomo dell… - LaStampa : Franco Frattini nuovo presidente del Consiglio di Stato - miccono : Adnkronos: Consiglio di Stato, Franco Frattini nominato presidente. - MediasetTgcom24 : Consiglio di Stato, Franco Frattini designato come nuovo presidente #francofrattini - GazzettaDelSud : Franco #Frattini nuovo presidente del #ConsigliodiStato. -

Ultime Notizie dalla rete : Franco Frattini

è il nuovo presidente del Consiglio di Stato. Lo si apprende in ambienti parlamentari. I primi a congratularsi sono quelli del Pd. "Auguri. La sua caratura di giurista, ...di L'ex ministro alla guida del massimo grado della giustizia amministrativa.è il nuovo presidente del Consiglio di Stato. Lo si apprende in ambienti parlamentari. La nomina era nell'aria, dopo che l'attuale presidente Filippo Patroni Griffi è stato eletto ...Franco Frattini è il nuovo presidente del Consiglio di Stato, designato all'unanimità dal plenum del Cpga, l'organo di governo autonomo della magistratura amministrativa. Frattini, già presidente ...È stato Ministro per la Funzione Pubblica, degli Affari Esteri; Vice-Presidente della Commissione Europea e Commissario europeo ...