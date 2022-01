Francesco Paolantoni sospeso da Facebook. Ecco cosa è successo (Di venerdì 14 gennaio 2022) Francesco Paolantoni è stato sospeso da Facebook per un mese. Ecco cosa è successo all’attore e comico napoletano In molti non se ne sono resi conto, ma il profilo Facebook del comico e attore napoletano Francesco Paolantoni è stato sospeso per un mese. A rivelarlo è stato lo stesso Paolantoni, che in un video ha raccontato l’accaduto quando l’account è stato riattivato e ha poi approfondito la vicenda in una intervista rilasciata al Corriere del Mezzogiorno. Ha raccontato il comico: «Tutto è cominciato con un video sui no vax. Naturalmente ironico. Cercavo di far rilevare come fosse incomprensibile la posizione di chi non si vaccina rispetto al rischio di morire. E dai, fatela ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 14 gennaio 2022)è statodaper un mese.all’attore e comico napoletano In molti non se ne sono resi conto, ma il profilodel comico e attore napoletanoè statoper un mese. A rivelarlo è stato lo stesso, che in un video ha raccontato l’accaduto quando l’account è stato riattivato e ha poi approfondito la vicenda in una intervista rilasciata al Corriere del Mezzogiorno. Ha raccontato il comico: «Tutto è cominciato con un video sui no vax. Naturalmente ironico. Cercavo di far rilevare come fosse incomprensibile la posizione di chi non si vaccina rispetto al rischio di morire. E dai, fatela ...

Advertising

globalistIT : - 361_magazine : Francesco Paolantoni sospeso da Facebook. Ecco cosa è successo - sayaddhina : Francesco Paolantoni, profilo Fb sospeso. Lo hanno denunciato i no vax per molestie - Novacula_Occami : “Non siamo noi che siamo coglioni, sono lo che ce lo fanno notare” (semicit) Ovviamente ora voglio ancora più bene… - Raffy1380 : Ma perché non chiamare Lino Banfi, Nino Frassica e Francesco Paolantoni? #Sanremo2022 -