Francesca Scarpato nuovo segretario provinciale di Napoli di Azione

(Di venerdì 14 gennaio 2022)è ildidi, il movimento fondato e guidato da Carlo Calenda.è stata eletta all’unanimità nel corso del congresso. ”non è nata perchè serviva un partito che fosse un pochino più liberaldemocratico del Pd e un pochino più riformista di Forza Italia – ha detto il neoè nata perché avendo la politica oggi un tasso di autoreferenzialità disarmante, c’era bisogno di una casa per tutti coloro che volevano occuparsi con competenza dell’educdei più piccoli, del lavoro per i più giovani, della salute dei più fragili, della mobilità dei ...

Advertising

anteprima24 : ** #Azione, Francesca Scarpato neo segretario provinciale di ##Napoli ** -

Ultime Notizie dalla rete : Francesca Scarpato

Il Denaro

Le previsioni Quello di Napoli, spiega una nota di ACC, sarà un congresso unitario, che vedrà la probabile elezione come segretaria provinciale di, storica militante democratica e ...... si andrà verso un congresso unitario, che vedrà la probabile elezione di, responsabile di 'Azione' per il Mezzogiorno, come segretaria provinciale con una mozione unitaria ...Voto unanime per la responsabile del movimento per il Mezzogiorno. Giuseppe Sommese prossimo coordinatore regionale ...Azione di Carlo Calenda celebra il suo primo congresso nazionale. I lavori partono questo venerdì, 14 gennaio, alle 15:30, con i congressi provinciali che, visto l’aumento di casi Covid dovuti alla va ...