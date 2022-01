(Di venerdì 14 gennaio 2022) “In merito alle notizie che riguardano la mia persona desidero precisare che nei 18 anni di attività lavorativa presso il gruppo di famiglia ho sempre operato in maniera eticamente corretta e nell’interesse dell’azienda, animata dal sentimento di attaccamento che da sempre mi lega all’impresa fondata da mio nonno Francesco”. Cosìcommenta al Corriere Bologna la notizia del suodal gruppo di cui è presidente il padre Flavio. Laprosegue: “Quanto alpreciso che sto valutando le iniziative più opportune per oppormi ad un provvedimento che ritengo ingiusto e illegittimo e che non riguarda la violazione di alcuna regola aziendale, trovando al contrario fondamento in altre logiche che dovranno essere appurate nelle opportune sedi”. La nipote di ...

Advertising

fanpage : 'Le regole sono valide per tutti i dipendenti senza distinzione alcuna'. Francesca Amadori, nipote del fondatore di… - Corriere : Francesca Amadori, licenziata dal padre e consolata dal nonno: «Farò causa, la decisione è ingiusta» - AntonioSbraga : @HuffPostItalia 'Parola di Francesca Amadori..!' - HuffPostItalia : Francesca Amadori dopo licenziamento: 'Decisione ingiusta: farò causa' - _SarCaustic : @Pepautore Parola di Francesca, Amadori. ( !!! ) -

Ultime Notizie dalla rete : Francesca Amadori

Cosìcommenta al Corriere Bologna la notizia del suo licenziamento dal gruppo di cui è presidente il padre Flavio. Laprosegue: La nipote di Francesco, famoso ...BOLOGNA. Che i rapporti non fossero buoni da tempo si sapeva. Ma che si arrivasse addirittura al licenziamento in tronco in pochi, a Cesena, se lo sarebbero aspettato. Perché, fino a martedì responsabile comunicazione del gruppo, quello dei polli, era la nipote prediletta di nonno Francesco, il fondatore, quello dello slogan pubblicitario "Parola ...La nipote del fondatore del colosso avicolo: "Sto valutando le iniziative più opportune per oppormi al provvedimento" ...Ma suo figlio Flavio, oggi presidente dell'azienda di famiglia, non ha esitato a licenziare la propria, di figlia, affidando la spiegazione a una nota di poche righe, con cui la c ...