FOTO: Cambio di look per Tommaso Ciampa, si è tinto la barba (Di venerdì 14 gennaio 2022) Tommaso Ciampa è stato una delle colonne portanti del Black&Gold brand diventando uno dei leader dello spogliatorio. Il nuovo corso di NXT lo ha visto conservare la cintura di campione durante i primi mesi fino a cedere il passo a quella che sembra essere la prossima grande stella della WWE, ossia Bron Breakker. Con la conquista dell’NXT Title da parte di quest’ultimo, il compito di Ciampa ad NXT potrebbe essere giunto al termine e per lui potrebbero presto aprirsi le porte del main roster. Tinta alla barba Tommaso Ciampa ha preso parte all’ultimo episodio di WWE Main Event dove ha affrontato e sconfitto T-Bar. Allo show era presente anche un’altra star di NXT in odore di main roster, ossia Pete Dunne che ha sconfitto Akira Tozawa. In tale occasione è balzato agli ... Leggi su zonawrestling (Di venerdì 14 gennaio 2022)è stato una delle colonne portanti del Black&Gold brand diventando uno dei leader dello spogliatorio. Il nuovo corso di NXT lo ha visto conservare la cintura di campione durante i primi mesi fino a cedere il passo a quella che sembra essere la prossima grande stella della WWE, ossia Bron Breakker. Con la conquista dell’NXT Title da parte di quest’ultimo, il compito diad NXT potrebbe essere giunto al termine e per lui potrebbero presto aprirsi le porte del main roster. Tinta allaha preso parte all’ultimo episodio di WWE Main Event dove ha affrontato e sconfitto T-Bar. Allo show era presente anche un’altra star di NXT in odore di main roster, ossia Pete Dunne che ha sconfitto Akira Tozawa. In tale occasione è balzato agli ...

