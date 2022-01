Forze dell’ordine non vaccinate oggi manifestano a Roma (Di venerdì 14 gennaio 2022) E’ in programma oggi a Roma in piazza Bocca della Verità, una manifestazione di appartenenti alle Forze dell’ordine e Forze armate che protestano contro la misura della sospensione dal servizio di chi non si sottopone a vaccinazione. L’iniziativa è stata organizzata dal comitato Gli angeli della Salvezza sono attese circa 150 persone. L'articolo proviene da Forze Armate News. Leggi su forzearmatenews (Di venerdì 14 gennaio 2022) E’ in programmain piazza Bocca della Verità, una manifestazione di appartenenti allearmate che protestano contro la misura della sospensione dal servizio di chi non si sottopone a vaccinazione. L’iniziativa è stata organizzata dal comitato Gli angeli della Salvezza sono attese circa 150 persone. L'articolo proviene daArmate News.

Advertising

AngeloCiocca : mancava solo la #mascherinerosa alle forze dell'ordine. ????? #14Gennaio - reportrai3 : Cannes, Costa Azzurra. Le forze dell’ordine arrivano sulla spiaggia a cavallo. Passeggiano tra i bagnanti. Tuttavia… - SteLorusso : RT @karbai: #tunisia le forze dell'ordine impediscono i manifestanti di raggiungere l'avenue della rivoluzione, per celebrare il 14 gennaio… - _honeyclouds8 : RT @MicroNido: Ma noi diamo delle pistole cariche a gente per cui la ffp2 rosa lede l'immagine delle forze dell'ordine? Ma è una buona idea… - RednBlack59 : RT @M_Flaviana_: Entrare nelle forze dell’ordine per combattere il crimine e ritrovarsi a controllare i #GreenPass con le #mascherinerosa.… -

Ultime Notizie dalla rete : Forze dell’ordine Forze dell’ordine, le pattuglie «miste» sul confine: la collaborazione tra Italia e Svizzera Corriere della Sera