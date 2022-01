Fortnite: Guida alle Sfide della Settimana 6 (Di venerdì 14 gennaio 2022) Sono disponibili le Sfide della Settimana 6 di Fortnite Stagione 1 – Capitolo 3, a seguire vi riportiamo la Guida per completarle e livellare nel Pass Battaglia. Come completare le Sfide della Settimana 1 – Capitolo 3 di Fortnite Viaggia 100 metri volando intorno a un tornado (0/100) – Ricompensa: 25.000 Punti Esperienza La sfida è piuttosto semplice, vi basterà semplicemente raggiungere un tornado e usarlo per volare attorno allo stesso fino a coprire una distanza di 100 metri. I tornadi sono facilmente riconoscibili in lontananza grazie a delle nubi nere nel cielo. Danneggia un avversario non oltre 45 secondi dopo esserti accovacciato nell’erba alta (0/1) – Ricompensa: 25.000 Punti Esperienza In un nostro precedente ... Leggi su gamerbrain (Di venerdì 14 gennaio 2022) Sono disponibili le6 diStagione 1 – Capitolo 3, a seguire vi riportiamo laper completarle e livellare nel Pass Battaglia. Come completare le1 – Capitolo 3 diViaggia 100 metri volando intorno a un tornado (0/100) – Ricompensa: 25.000 Punti Esperienza La sfida è piuttosto semplice, vi basterà semplicemente raggiungere un tornado e usarlo per volare attorno allo stesso fino a coprire una distanza di 100 metri. I tornadi sono facilmente riconoscibili in lontananza grazie a delle nubi nere nel cielo. Danneggia un avversario non oltre 45 secondi dopo esserti accovacciato nell’erba alta (0/1) – Ricompensa: 25.000 Punti Esperienza In un nostro precedente ...

