Formia | grave incidente | si schianta contro la cabina elettrica | blackout in zona FOTO

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 14 gennaio 2022), poco dopo le 20:00 di oggi 14 gennaio, a, dove un uomo si ètounacon la sua auto, rimanendo ferito in modo serio. E’ successo in via Marco Tullio Cicerone. L’uomo ha perso illlo della sua vettura per motivi ancora da accertare: l’auto si ètauna, ribaltandosi completamente. Sul posto, allertati da diverse chiamate al NUE 122, sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco del Comando di Latina, che hanno estratto l’uomo dalle lamiere per consegnarlo al 118 e farlo trasportare al pronto soccorso. A causa del sinistro è stata distrutta unadell’energia ...