Formazioni ufficiali Gabon-Ghana | Coppa d’Africa 2022

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Ledi, incontro valevole per i gironi della. Molto interessante la sfida in programma a Yaoundé. Da un lato il, reduce dal successo all’esordio contro le Comore. Dall’altro il, favorito, ma fermato dal Marocco al debutto. Chi avrà la meglio? Calcio d’inizio alle ore 20:00. Di seguito i 22 giocatori chiamati in causa dai rispettivi commissari tecnici responsabili.: In attesa: In attesa SportFace.

Advertising

sportface2016 : #CoppadAfrica, le formazioni ufficiali di #MalawiZimbabwe - sportface2016 : #CoppadAfrica, le formazioni ufficiali di #MaroccoComore - zazoomblog : Formazioni ufficiali Malawi-Zimbabwe Coppa d’Africa 2022 - #Formazioni #ufficiali - sportface2016 : #CoppadAfrica, le formazioni ufficiali di #SenegalGuinea - RedazioneLaNews : #Milano Coppa Italia. Le formazioni ufficiali di Milan-Genoa -

Ultime Notizie dalla rete : Formazioni ufficiali

Un'ora prima dell'inizio della partita saranno disponibili ledelle due squadre mentre dalle ore 14:00 vi racconteremo in diretta l'incontro attraverso la nostra diretta testuale.t Ledi Marocco - Comore , incontro valevole per i gironi della Coppa d'Africa 2022. Hakimi e compagni vogliono bissare il successo all'esordio e mettere in ghiaccio il passaggio del ...Il difensore del Milan, Fikayo Tomori, ha accusato una lesione al menisco mediale e salterà gli incontri di campionato contro Inter e Juve.Il Pordenone sfida il Lecce alla ripresa del campionato di Serie B dopo il rinvio delle ultime due gare previste per la fine dell'anno. I salentini non sono scesi in campo contro il Vicenza neppure gi ...