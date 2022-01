Fonti Usa: 'La Russia cerca pretesto per invadere l'Ucraina' (Di venerdì 14 gennaio 2022) Ci sarebbero già gruppi di operativi pre - posizionati presso il confine per provocare un incidente ed entrare nel territorio di kiev Leggi su tg.la7 (Di venerdì 14 gennaio 2022) Ci sarebbero già gruppi di operativi pre - posizionati presso il confine per provocare un incidente ed entrare nel territorio di kiev

Advertising

RFanciola : RT @RSInews: 'Mosca prepara pretesto per invadere l'Ucraina' - La CNN cita fonti USA: 'Agenti sotto falsa bandiera pronti a compiere atti d… - jos_90 : RT @RSInews: 'Mosca prepara pretesto per invadere l'Ucraina' - La CNN cita fonti USA: 'Agenti sotto falsa bandiera pronti a compiere atti d… - AdamKowalik : RT @RSInews: 'Mosca prepara pretesto per invadere l'Ucraina' - La CNN cita fonti USA: 'Agenti sotto falsa bandiera pronti a compiere atti d… - RSInews : 'Mosca prepara pretesto per invadere l'Ucraina' - La CNN cita fonti USA: 'Agenti sotto falsa bandiera pronti a comp… - SNazismo : @RauldiHokuto @marxian991 Comunque l'articolo di Reuter è sul tono' fonti Nato e USA dicono che...blabla'. -