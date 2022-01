Flavia Vento e l’amore con il sedicente Tom Cruise: “A volte penso: e se era davvero lui?” (Di venerdì 14 gennaio 2022) “A volte penso: e se era davvero lui?“. Flavia Vento torna a parlare del sedicente Tom Cruise con cui ha intrattenuto una relazione virtuale, convinta che fosse davvero il divo di Hollywood a scriverle. La trama dei fatti ricalca il copione classico delle truffe d’amore di cui ormai troppo spesso sentiamo parlare: lui le scrive, parlano parlano senza mai vedersi e quando lei si offre di raggiungerlo per incontrarsi ecco che spunta la richiesta di soldi. E il castello di carte crolla. In un’intervista a Repubblica, l’attrice ha ripercorso le tappe della vicenda spiegando come alla fine abbia deciso di non denunciare: “No, non ho denunciato il finto Tom Cruise. Ma a chiunque venga contattato da sedicenti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 14 gennaio 2022) “A: e se era?“.torna a parlare delTomcon cui ha intrattenuto una relazione virtuale, convinta che fosseil divo di Hollywood a scriverle. La trama dei fatti ricalca il copione classico delle truffe d’amore di cui ormai troppo spesso sentiamo parlare:le scrive, parlano parlano senza mai vedersi e quando lei si offre di raggiungerlo per incontrarsi ecco che spunta la richiesta di soldi. E il castello di carte crolla. In un’intervista a Repubblica, l’attrice ha ripercorso le tappe della vicenda spiegando come alla fine abbia deciso di non denunciare: “No, non ho denunciato il finto Tom. Ma a chiunque venga contattato da sedicenti ...

