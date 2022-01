Fiumicino | Catini e Onorati | “Il Tpl non funziona come dovrebbe” Bonanni | “Critiche inaccettabili”

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 14 gennaio 2022)– “In questi giorni, durante un’attenta verifica sul servizio tpl della nostra città, ci siamo resi conto che, in particolare nella zona nord, saltano in continuazione delle corse“. Inizia così una nota diffusa da Massimilianoe Giovanna, esponenti di Azione, che proseguono: “C’è da dire che il servizio in queste zone lontane dal centro nevralgico della città godono di disservizi continui ad ogni livello, e siamo coscienti di essere periferia ma non per questo disattenti a ciò che succede. Il servizio tpl potrebbe essere chiamato tale solo sesse a dovere: poche sono le corse giornaliere e in orari che non coprono neppure tutte le uscite scolastiche (penso per esempio all’Istituto Leonardo da Vinci)”. “Lo abbiamo chiesto in tutte le lingue del mondo ma sembra ...