(Di venerdì 14 gennaio 2022) Unfiorentino è accusato di averto una, a quanto pare una turista, giovedì mattina, 13 gennaio 2022, in via Tornabuoni. Sull'episodio, ripreso in un video in circolazione sui social, è intervenuta lache, attraverso un comunicato, esprimeL'articolo proviene daPost.

Advertising

ottobrerosa : RT @IosonoScala: #noviolenzasulledonne #verità #giustizia #Firenze #Tassista picchia una #ragazza a Firenze: presa a calci e pugni in pie… - FirenzePost : Firenze: tassista picchia cliente americana. La cooperativa Socota: «Ferma condanna» - mokaccio : RT @IosonoScala: #noviolenzasulledonne #verità #giustizia #Firenze #Tassista picchia una #ragazza a Firenze: presa a calci e pugni in pie… - News_24it : FIRENZE - A riportare la notizia il Corriere Fiorentino, che pubblica un video (visionabile alla fine dell'articolo… - IosonoScala : #noviolenzasulledonne #verità #giustizia #Firenze #Tassista picchia una #ragazza a Firenze: presa a calci e pugni… -

Ultime Notizie dalla rete : Firenze tassista

Unha preso a calci e pugni una ragazza in piazza Santa Trinità a. Un atto di grande violenza, condannato dal sindaco Nardella. Argomenti trattatiaggredisce una ragazza a calci e pugni in pieno centro cittadinoaggredisce una ragazza: 'Questa persona è ancora in servizio'aggredisce una ...Follia a. Unla sera di giovedì 13 gennaio ha picchiato una ragazza in pieno centro. L'uomo, di fianco alla sua auto, parcheggiata in piazza Santa Trinita, ha prima tirato un calcio e poi ...Un tassista ha preso a calci e pugni una ragazza in piazza Santa Trinità a Firenze. Un atto di grande violenza, condannato dal sindaco Nardella.Una cliente di un taxi è stata aggredita dal conducente. L'episodio si è verificato in via Tornabuoni, nel centro storico di Firenze. A rendere noto l'accaduto è stata la Socota, cooperativa dei tassi ...