Firenze, la nuova moda no - vax per avere il Green pass: 'Sono positivo', 'che bello vengo a trovarti' (Di venerdì 14 gennaio 2022) Nonostante l' obbligo vaccinale e contagi della variante Omicron alle stelle, i no vax non demordono . E a Firenze nelle chat tra no vax Sono in molti quelli che, pur di ottenere il Green pass senza ... Leggi su leggo (Di venerdì 14 gennaio 2022) Nonostante l' obbligo vaccinale e contagi della variante Omicron alle stelle, i no vax non demordono . E anelle chat tra no vaxin molti quelli che, pur di ottenere ilsenza ...

