Fiorentina, i tifosi: “Se stadio pericoloso, abbiate coraggio di lasciarci tutti a casa” (Di venerdì 14 gennaio 2022) “Se si ritiene che andare allo stadio sia pericoloso per la salute, ditelo, francamente ce ne faremo una ragione, ma allora abbiate il coraggio di lasciarci tutti a casa perché tanto, il ‘clima stadio’ che ci piace respirare, è stato oramai rovinato e allo stesso tempo non avreste appesantito ulteriormente le società di calcio di ‘costi fissi organizzativi'”. Questo il comunicato diffuso dai tifosi della Fiorentina appartenenti all’Associazione Centro di Coordinamento Viola Club, in merito alla decisione della Lega di limitare l’accesso negli stadi a sole 5.000 unità nelle prossime due giornate di campionato. La nota, poi, aggiunge: “L’Associazione, nel rinnovare il proprio supporto alla squadra a prescindere della ... Leggi su sportface (Di venerdì 14 gennaio 2022) “Se si ritiene che andare allosiaper la salute, ditelo, francamente ce ne faremo una ragione, ma alloraildiperché tanto, il ‘clima’ che ci piace respirare, è stato oramai rovinato e allo stesso tempo non avreste appesantito ulteriormente le società di calcio di ‘costi fissi organizzativi'”. Questo il comunicato diffuso daidellaappartenenti all’Associazione Centro di Coordinamento Viola Club, in merito alla decisione della Lega di limitare l’accesso negli stadi a sole 5.000 unità nelle prossime due giornate di campionato. La nota, poi, aggiunge: “L’Associazione, nel rinnovare il proprio supporto alla squadra a prescindere della ...

Advertising

MCriscitiello : ***Week end di serie A confermato. Si va avanti a patto che non ci siano ulteriori restrizioni sulla presenza dei t… - sportface2016 : #Fiorentina, i tifosi: 'Se lo stadio è pericoloso, abbiate il coraggio di lasciarci tutti a casa' - quintobassetti : #NapoliFiorentina Onore alla #Fiorentina che vince con merito al #Maradona. Però, cortesemente, qualcuno dei suoi… - allgoalsnapoli : Notizie, interviste e filo diretto con i tifosi del azzurri nell’appuntamento radiofonico di Si Gonfia la Rete all'… - sissio78 : @lapoelkann_ Ma si fa tutta scena per i tifosi della Fiorentina ma in realtà è juventino ?? -