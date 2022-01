Fiorentina, Commisso nel mirino della famiglia Nervi: “Vediamo se ci sono estremi per querela” (Di venerdì 14 gennaio 2022) Le parole del patron della Fiorentina, Rocco Commisso, sull’Artemio Franchi non sono andate giù alla famiglia Nervi. Tra gli eredi di Pier Luigi, ingegnere che progettò lo stadio, ha parlato Elisabetta Margiotta Nervi: “Siamo allibiti e indignati dalle dichiarazioni di Commisso. Questa uscita la dice lunga sul personaggio. Allo stesso tempo riteniamo molto grave che abbia detto quelle cose ad un giornale come il Financial Times. Come se non bastasse, né da parte sua né da parte del club sono arrivate delle scuse – ha detto a Repubblica, per poi concludere – Vediamo se ci sono gli estremi per una querela“. Commisso, in preda al nervosismo, aveva ... Leggi su sportface (Di venerdì 14 gennaio 2022) Le parole del patron, Rocco, sull’Artemio Franchi nonandate giù alla. Tra gli eredi di Pier Luigi, ingegnere che progettò lo stadio, ha parlato Elisabetta Margiotta: “Siamo allibiti e indignati dalle dichiarazioni di. Questa uscita la dice lunga sul personaggio. Allo stesso tempo riteniamo molto grave che abbia detto quelle cose ad un giornale come il Financial Times. Come se non bastasse, né da parte sua né da parte del clubarrivate delle scuse – ha detto a Repubblica, per poi concludere –se cigliper una“., in preda al nervosismo, aveva ...

Advertising

vtr74 : RT @bianchiandrea7: Margiotta Nervi, le volevo dire che in Italia una persona è ancora libera di esprimere giudizi su opere d'arti o presun… - MaSte92_ : RT @sportface2016: #Fiorentina, #Commisso nel mirino della famiglia #Nervi: “Vediamo se ci sono estremi per querela” - sportface2016 : #Fiorentina, #Commisso nel mirino della famiglia #Nervi: “Vediamo se ci sono estremi per querela” - Ftbnews24 : ???? #Fiorentina, Commisso contro tutti: l’Inter pensa all’esposto in Procura #Fiorentina #Vlahovic… - napolista : CorSport: l’#Inter furiosa per le parole di #Commisso, vuole che sia deferito e valuta un esposto L’intervista ril… -