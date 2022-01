(Di venerdì 14 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSi aggiungono nuove date alteatrale di“LA VERSIONE DI2022” che partirà ada Bologna e che vedràtornare sul palco con la sua band per interpretare i brani che hanno contraddistinto la sua carriera, dagli inizi fino all’ultimo album “Padroni di Niente”. Il primo dei nuovi appuntamenti oggi annunciati è per sabato 192022 alCarlodi: un altro grande show che arricchisce il calendario degli eventi a cura di Anni 60 produzioni nelirpino all’insegna della musica d’autore. Il, prodotto da Friends and Partners ...

Advertising

MRedivivo : RT @disilluso_: La Stagione dell'Amore - Fiorella Mannoia live 21.9.21 (tributo a Franco... - anteprima24 : ** Fiorella Mannoia in #Tour il 19 marzo al Teatro Gesualdo di #Avellino ** - ticinonews : Fiorella Mannoia a Locarno - bruta5475 : RT @disilluso_: La Stagione dell'Amore - Fiorella Mannoia live 21.9.21 (tributo a Franco... - GrossetoNotizie : Fiorella Mannoia in concerto al Teatro Moderno -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorella Mannoia

Alle date precedentemente annunciate nei principali teatri italiani, si aggiungono nuovi appuntamenti che vedrannotornare sul palco con la sua band dopo i concerti tenuti la scorsa estate, per interpretare i brani che hanno contraddistinto la sua carriera, dagli inizi fino all'ultimo album ' ....push({});📣Si aggiungono nuove date al tour teatrale di"LA VERSIONE DITOUR 2022" 😍 👉torna sul palco con la sua band dopo i ...Non solo date italiane per il tour “La versione di Fiorella”. Mannoia farà infatti tappa anche a Locarno, per reincontrare il pubblico e portare in scena i suoi grandi successi. I biglietti sono in pr ...Il 14 aprile Fiorella Mannoia sarà in concerto al Teatro Moderno di Grosseto. Aperte le prevendite su Ticketone.