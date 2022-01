Finale Krejcikova-Badosa in tv: data, orario, canale e diretta streaming Wta Sydney 2022 (Di venerdì 14 gennaio 2022) Barbora Krejcikova e Paula Badosa sono le finaliste del Wta 500 di Sydney 2021 e si sfideranno per il titolo australiano. La tennista ceca ha vinto un match folle contro Anett Kontaveit, in cui ha annullato ben sette match point. La spagnola ha invece travolto Daria Kasatkina, prevalendo con un periodico 6-2. Badosa conduce 2-0 nei precedenti. La Finale andrà in scena sabato 15 gennaio non prima delle ore 07.00, sul Campo Centrale. La diretta televisiva sarà offerta da SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky), con consueto live streaming disponibile sul sito ufficiale dell’emittente e tramite la nuova piattaforma SuperTennix, previo abbonamento per i non abbonati Fit. In alternativa, Sportface.it garantirà aggiornamenti e ... Leggi su sportface (Di venerdì 14 gennaio 2022) Barborae Paulasono le finaliste del Wta 500 di2021 e si sfideranno per il titolo australiano. La tennista ceca ha vinto un match folle contro Anett Kontaveit, in cui ha annullato ben sette match point. La spagnola ha invece travolto Daria Kasatkina, prevalendo con un periodico 6-2.conduce 2-0 nei precedenti. Laandrà in scena sabato 15 gennaio non prima delle ore 07.00, sul Campo Centrale. Latelevisiva sarà offerta da SuperTennis (64 del digitale terrestre e 212 di Sky), con consueto livedisponibile sul sito ufficiale dell’emittente e tramite la nuova piattaforma SuperTennix, previo abbonamento per i non abbonati Fit. In alternativa, Sportface.it garantirà aggiornamenti e ...

