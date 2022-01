Filippo Nogarin, l’ex sindaco di Livorno rinviato a giudizio per omicidio colposo plurimo nell’inchiesta sull’alluvione del 2017 (Di venerdì 14 gennaio 2022) l’ex sindaco di Livorno Filippo Nogarin è stato rinviato a giudizio dal gup livornese per omicidio colposo plurimo nell’ambito del procedimento per l’alluvione nella città toscana del 10 settembre 2017 in cui morirono otto persone. Lo stesso gup ha invece assolto Riccardo Pucciarelli, l’ex comandante della polizia municipale allora a capo della protezione civile comunale, che aveva scelto il rito abbreviato. Il processo si aprirà il prossimo 12 maggio davanti al giudice monocratico Ottavio Mosti. L’inchiesta che ha portato a giudizio Nogarin – eletto sindaco di Livorno per il M5s nel 2014, in carica come primo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 14 gennaio 2022)diè statodal gup livornese pernell’ambito del procedimento per l’alluvione nella città toscana del 10 settembrein cui morirono otto persone. Lo stesso gup ha invece assolto Riccardo Pucciarelli,comandante della polizia municipale allora a capo della protezione civile comunale, che aveva scelto il rito abbreviato. Il processo si aprirà il prossimo 12 maggio davanti al giudice monocratico Ottavio Mosti. L’inchiesta che ha portato a– elettodiper il M5s nel 2014, in carica come primo ...

