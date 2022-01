FIFA 22 | SBC Jesper Karlsson POTM Dicembre Eredivisie – Requisiti e Soluzioni

Leggi su fifaultimateteam

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Electronic Arts ha da poco annunciato cheè il Player Of The Month del mese didell’per la modalità22 Ultimate Team. La carta in questione viene assegnata tramite un sistema di votazioni che proclama il calcistore che si è contraddistinto per le prestazioni fornite nelle partite di campionato durante il mese preso in considerazione. Potrete riscattare la cartadicompletando la Squad Building Challenge dedicata disponibile nella modalità FUT 22.SBCMinimo Giocatori 1: TOTW Valutazione squadra min.: 82 Intesa di squadra min.: ...