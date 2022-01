Festival di Sanremo ‘puritano’ | solo 6 parolacce in 25 brani anche se le suore…

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Tutto sommato, tra annunci nei titoli di “brividi”, di “sesso occasionale” e di “chimica” in amore, i testi deisi rivelano quasi ‘puritani’, almeno facendo parlare le ‘nude’ (per rimare in tema) statistiche: su 25 canzoni in gara aldi, si contano soltanto 6 ‘’… non volendo contare come turpiloquio la duplice ‘confessione’ di Ditonellapiaga e Donatella Rettore: “non mi importa del pudore, delle suore me ne sbatto totalmente”, che porterebbe il totale a 7, uno dei due numeri ‘sacri’ assieme al 3… Gli amanti del genere possono contare su un “fanculo” di Achille Lauro in “città peccaminose” per “donne pericolose” dove “l’amore è una overdose”; su una “stronza” in autodefinizione da Noemi (“sono quella stronza che non cambierà per te); sulle “puttane” alternative di Emma (“siamo sante o ...