Felice, significato e origine del nome (Di venerdì 14 gennaio 2022) Anche se negli anni la sua popolarità ha perso qualche punto, Felice rimane uno dei nomi più comuni nel nostro Paese, dal significato tutto sommato facilmente intuibile. Deriva dal cognomen romano Felix, basato sul termine felix, felicis, che aveva il doppio significato di “fortunato”, “che ha successo”, “fruttifero”, che, per estensione, di “Felice”, “contento”. Il nome Feliciano può essere considerato un suo derivato. Proprio il significato fu alla base della sua diffusione nei primi ambienti cristiani, motivo per cui, nella storia, è stato portato da ben quattro Papi e da numerosi santi; il nome compare anche nel Nuovo Testamento, dove viene citato Marco Antonio Felice, procuratore di Giudea che fu artefice dell’imprigionamento di ... Leggi su gravidanzaonline (Di venerdì 14 gennaio 2022) Anche se negli anni la sua popolarità ha perso qualche punto,rimane uno dei nomi più comuni nel nostro Paese, daltutto sommato facilmente intuibile. Deriva dal cogn romano Felix, basato sul termine felix, felicis, che aveva il doppiodi “fortunato”, “che ha successo”, “fruttifero”, che, per estensione, di “”, “contento”. IlFeliciano può essere considerato un suo derivato. Proprio ilfu alla base della sua diffusione nei primi ambienti cristiani, motivo per cui, nella storia, è stato portato da ben quattro Papi e da numerosi santi; ilcompare anche nel Nuovo Testamento, dove viene citato Marco Antonio, procuratore di Giudea che fu artefice dell’imprigionamento di ...

