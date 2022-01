Fascina 2021 | leggere il cinema delle donne

(Di sabato 15 gennaio 2022) Il panorama degli studi su, che era abbastanza lacunoso in Italia, si è recentemente arricchito, grazie anche a ricognizioni come quella di, all’impegno di studiose e all’opera di festival, associazioni e cineteche. Il Forum di Sassari è accompagnato dalle preziose anticipazioni sulla rivista Arabeschi (diretta da Stefania Rimini e Maria Rizzarelli) nella sezione Smarginature, «in cui parole e immagini raccontano percorsi e pratiche di artiste spesso rimaste in ombra, che emergono nella loro pregnanza grazie a … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Il panorama degli studi su cinema e donne, che era abbastanza lacunoso in Italia, si è recentemente arricchito, grazie anche a ricognizioni come quella di FAScinA, all'impegno di studiose e all'opera ...Quest'anno, con le norme sul distanziamento, la tradizionale foto delle studiose di cinema di ogni età sullo scalone dell'Università ha posto qualche difficoltà, risolta però dalla giovane Luisa Cutzu ...