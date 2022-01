FarmVille cambia casa | nuova vita tra i colossi dei videogiochi

(Di venerdì 14 gennaio 2022): Zynga vende al creatore di GTA Grand Theft Auto. Così nasce un nuovo colosso mondiale deiLa Take Two Interactive, l’azienda statunitense diche ha portato il popolare GTA, ha annunciato l’acquisto di Zynga e della sua. 12,7 miliardi di dollari per chiudere l’affare e dare il via ad un colosso dei, che adesso potrà competere con gli altri big del settore, come Activision Blizzard e EA. Zynga è specializzata nei giochi per dispositivi mobili e social, adesso Take-Two punta anche agli smartphone. L’impero di Take-Two attualmente si fonda più su console più tradizionali, come PlayStation e pc. Il gruppo che ha portato Grand Theft Auto sulle console di tutto ...

Il publisher di GTA ha completato l'acquisizione di Zynga, autore di successi come FarmVille, CityVille e Mafia Wars: lo studio mira a portare i suoi franchise su Android e iOS ...Il mercato videoludico ha visto un cambio di proprietà per una importante software house: Zynga, sviluppatore del fortunatissimo FarmVille, è stata acquis ...